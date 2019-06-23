حالة غياب واحدة في امتحان التاريخ لمكفوفي الثانوية العامة بالمنيا

• مدير التعليم العام: يوجد لجنة للمكفوفين ولجنتين دمج لذوي الاحتياجات الخاصة



قال الدكتور علي عبدالسلام مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن طلاب الثانوية العامة المكفوفين أدوا اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة في مادة التاريخ ورقة ثانية، وقد شهدت اللجنة والتي يبلغ عدد طلابها 15 طالبا وطالبة، بلجنة مدرسة النور للمكفوفين في مقرها بمجمع مدارس كفر المنصورة هدوءا تاما، وتوفير جو مناسب، وقد تم توزيع الأوراق في مواعيدها.

وأضاف عبدالسلام أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى بخصوص صعوبة وطول أسئلة التاريخ.

وأوضح عبدالسلام أن هناك حالة غياب واحدة، وأن المكفوفين غير مقسمين إلى شعب "علمي - أدبي"، بل جميعهم يؤدون الامتحانات في مواد أساسية وأدبية، فهم لا يدخلون الكليات العملية نظرا لظروف إعاقتهم البصرية، ويؤدون الامتحانات بطريقة برايل، وكل مادة على ورقتين وعلى يومين.

وتابع أن حالات الإعاقة الأخرى مثل شلل الأطفال، أو الإعاقة الحركية، فهناك لجنتين دمج لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة المنيا في ديرمواس ومغاغة، وهم يؤدون الامتحانات بنفس أيام جدول الامتحانات العامة، ولكن في مواد ومحتوى مختلف.

وذكر عبدالسلام أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اعتمد جدول امتحان الثانوية العامة للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي، وبدأت الامتحانات من يوم السبت 8 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل.