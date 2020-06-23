إجراء قسطرة قلبية طارئة لإنقاذ حياة مريض فشل كلوي وسكر مصاب بالكورونا

قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهئية العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن أبطال الهيئة يسجلون يوميا بطولات رائدة فى تحدى جائحة كورونا داخل المستشفيات، ولا يتأخرون لحظة عن نداء الواجب مما جعلهم دوما فى صدارة أبطال مصر من الطواقم الطبية التى تواجه هذه الجائحة بكل تفانى وإخلاص.

وأكد السودة، في تصريحات له أمس، أنه تم اليوم إجراء تدخل جراحى عاجل، لإنقاذ حياة أحد المرضى وقام فريق طبى متميز، من أبطال مستشفى الساحل التعليمي بعمل قسطرة جراحية وتركيب دعامة لمريض مصاب بفيروس كورونا بعد حدوث جلطه حاده بالشريان التاجي وعدم الاستجابه لمزيلات التجلطات.

وقال الدكتورعبد الفتاح حجازى مدير المستشفي، إنه تم حجز المريض بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة الى أنه مريض سكر، ويعانى من ارتفاع ضغط الدم، ويخضع لجلسات الغسيل الكلوى، وتم حجزه بالرعاية المركزة وبدء اليوم يشعر بآلام شديدة بالصدر، واستمرت بالتزايد، وبعد خضوعه للفحص تبين حدوث جلطة بالشريان التاجى، وتم التعامل معها بمزيلات التجلطات ولم تستجيب مما استدعى ضرورة التدخل الجراحى العاجل وعمل قسطرة وتركيب دعامة لانقاذ حياة المريض.

وأكد حجازي، أنه تم تجهيز المريض وخضع لجلسة غسيل كلوى قبل إجراء القسطرة، وقام بإجراء القسطرة وتركيب الدعامة الدكتور جورج غالي والدكتور جورج جمال، والمريض حالته مستقرة ويخضع للملاحظة على مدار الساعة.