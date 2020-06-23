أحمد هيكل: ربط الدولار بقوة الاقتصاد المصري السبب الرئيسي في عدم تطور الصناعة

قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، إن الدولة ارتكبت خطأ بربط سعر الدولار بقوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الربط هو السبب الرئيسي في عدم تطور الصناعة خلال الـ40 سنة الماضية بالقدر الكافي.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن تأثر مصادر الدولار في مصر كالسياحة وقناة السويس سيؤدي إلى بعض الضغط على الدولار، منوهًا أن سعر المنتجات بالنسبة للفلاح والمصنع المصري ستتأثر.



وتابع: «دفعوا فاتورة إن الجنيه المصري بيقوى»، لافتًا إلى أن سعر العملة المصرية يجب ألا يكون قويًا جدًا أمام الدولار؛ لأنه يسبب مشاكل في التنافسيات.