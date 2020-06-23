تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب البلاد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وطالبت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الثلاثاء، بتوخي الحذر من تكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة ومناطق من الوجه البحري، التي سرعان ما تنقشع مع شروق الشمس.

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وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 36

بورسعيد 21 30

الإسكندرية 21 27

شرم الشيخ 27 39

أسوان 29 45

كاترين 20 32

الإسماعيلية 20 35