وزيرة التضامن: نحرص على مصالح أصحاب المعاشات ونسعى لتحسين أوضاعهم

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استقبلت نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وفداً من أصحاب المعاشات ضم النائب البرلمانى السابق البدرى فرغلى وعدد من أصحاب المعاشات.

وخلال اللقاء قدم وفد أصحاب المعاشات الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى على ما قدمته من جهود فى خدمة أصحاب المعاشات والعمل على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بتحديد الزيادة السنوية للعام الجديد 14%، وكذلك إنهاء أزمة العلاوات الخمس وقرار صرفها بداية من يوليو القادم.

وخلال اللقاء، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة حريصة على مصالح أصحاب المعاشات وعلى الحوار معهم وتسعى لتحسين أوضاعهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتحقيق أعلى العوائد من استثمار أموال المعاشات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى إصدار اللائحة التنفيذية خلال الأسابيع القادمة بما يضمن تفعيل كافة الامتيازات المنصوص عليها فى قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية رقم 48 لسنة 2019.

وأوضحت القباج أن الوزارة تسعى لميكنة الخدمات المقدمة لاصحاب المعاشات وربط كافة مكاتب التأمينات بالصندوقين الحكومي والعام والخاص وكذلك استخدام حلول تكنولوجية جديدة منها إتاحة صرف المعاشات على التليفون المحمول وتفعيل تطبيق الهاتف "معاشى".

وفى ختام حديثها أشارت القباج إلى حرص القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأصحاب المعاشات وتكليفاته الدائمة بتجويد الخدمات المقدمة لهم وتفعيل الحوار معهم على كافة المستويات.