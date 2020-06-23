التحفظ على 1400 سيجارة إلكترونية و53 ألف عبوة زيت شيش بميناء الإسكندرية

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التحفظ على 1400 سيجارة إلكترونية و53 ألف و47 عبوة زيت شيش إلكترونية، قبل تهريبهم إلى داخل البلاد بطرق غير قانونية، وطلبت إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على مستندات الشحنة لفحصها.

تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مباحث الأموال العامة بالميناء، يفيد ورود معلومات سرية مفادها قيام شركة "ب.أ.و"، بمحاولة إدخال أصناف مخالفة للبلاد، واردة من إحدى الدول العربية، ضمن مشمول الحاوية رقم CAIU-9869661 بيان جمركي رقم 14114 لسنة 2020 لوجستية 1، والصنف طبقا للمستندات المقدمة "ألياف بوليستر".

وباستصدار إذن من النيابة العامة، وتشكيل لجنه "أمنية - جمركية"، تبين وجود 90 رول ألياف صناعية فقط، مخبأ أسفل البالات، ورولات الألياف الصناعية، و2 كرتونة سجائر إلكترونية، في كل كرتونة 14 سيجارة، بإجمالي 1400 سيجارة إلكترونية، و74 كرتونة زيت شيش إلكترونية، بإجمالي 53070 عبوة زيت مختلفة الأحجام والأشكال، منشأ أمريكي، و44 كرتونة ملابس.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، بقسم شرطة ميناء الإسكندرية، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.