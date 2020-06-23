رئيس ديوان المستشارية: تطبيق التحذير من كورونا يمكن أن يكون متاحا قريبا خارج ألمانيا

صرح رئيس ديوان المستشارية هلجا براون، بأنه يتوقع إمكانية استخدام تطبيق التحذير من كورونا الذي أصدرته الحكومة الألمانية، في دول أخرى قريبا.

وقال براون، اليوم الثلاثاء، لإذاعة بافاريا جنوبي ألمانيا: "إننا نفكر أنه يمكننا ربط النمسا مثلا وسويسرا وإيطاليا قبل موسم السفر في فصل الصيف؛ لأنها تتبع مفهوما مشابها للغاية مثلنا".

وأضاف رئيس ديوان المستشارية أن الأمر أكثر صعوبة مع فرنسا مثلا، وأوضح سبب ذلك قائلا: "لأن هناك يتم نقل البيانات للحكومة، ويتعين علينا بالطبع ضمان ألا يكون هناك مستوى منخفض لحماية البيانات خلال عملية تبادل جهات الاتصال التي لدينا بين تطبيقي كلا البلدين".

يُذكر أن ألمانيا وفرنسا والنمسا وسويسرا وإيطاليا تعول في تطبيقاتها الرسمية للتحذير من كورونا على مبدأ تقني لأبل وجوجل ينص على مستوى حماية عالي للبيانات ويشمل تخزين لا مركزي لبيانات الاتصال. أما فرنسا فقد قررت القيام بتخزين مركزي كي يتسنى لها تقييم البيانات على نحو أفضل.