فوز الدكتور أحمد مرسى مرشح جامعة جنوب الوادي بجائزة النيل في الآداب

فاز أحمد مرسى، الأستاذ بجامعة القاهرة بجائزة النيل في الآداب التي تعد أسمى جائزة تمنحها الدولة لمبدعيها الكبار، وكانت جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رشحت الدكتور أحمد مرسى في جلسة مجلس جامعتها لنيل الجائزة.

وأضاف الدكتور أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة، أن الدكتور أحمد مرسى يعد من أهم النقاد في العالم العربي ولا سيما في الأدب الشعبي وقد عمل على جمع التراث الشفهي وتحقيقه وتحليله ونقده كما عمل أستاذا زائرا في معظم الجامعات العربية وبعض الجامعات الأوروبية.

ووجّه الدكتور أحمد موسى الشكر والتقدير لأسرة الجامعة رئيسا ونوابا وعمداء وأعضاء هيئة التدريس على تكرمهم بترشيحه للجائزة وفوزه بها.