ما سبب الانقراض الجماعي للحيوانات منذ ملايين السنين؟ علماء يرسمون السيناريو القاتل

يعيش اليوم حوالي تريليون حيوان على كوكب الأرض، وقبل ملايين السنين كانت تعيش الكائنات الحية المتنوعة على الأرض، ولا زالت البشرية لا تعرف عنها الكثير.

بحسب علماء أمريكيين، حدثت 5 حالات انقراض جماعي مختلفة، لكن ما يسمى بالانقراض البرمي يعتبر الأكثر فتكًا من هذه الأحداث.

وقد حدث ذلك قبل حوالي 252 مليون سنة وقتل 96% من الحيوانات البحرية و78% من سكان الأرض، فيما لا يزال العلماء لا يعرفون بالضبط سبب موت معظم الكائنات الحية على الكوكب، مرجحين أنه جرى بسبب مجموعة من الأحداث المختلفة التي أثارتها انفجارات البراكين، بحسب موقع "فري نيوز"، الإخباري.

* موت الديناصورات

يجب إدراك أنه من الواضح أن انقراض عدد كبير من الحيوانات وقيام البراكين والمركبات المتطايرة السامة وحدها لم تكن كافية لانقراض الديناصورات.

حيث وجد العلماء الكثير من الأدلة على أنه خلال وجود كوكبنا كانت هناك فترات زمنية كانت فيها البراكين أكثر نشاطًا مما كانت عليه خلال الانقراض البرمي، ولكن لسبب ما لم يحدث انقراض جماعي في ذلك الوقت، لذلك يعتقد أنه في أثناء ثوران البراكين قبل 252 مليون سنة حدث شيء آخر فظيع.

* عواقب الانفجارات البركانية

افترض مجموعة من العلماء بقيادة البروفيسور ليندي إلكينز تانتون، في مقال نشر في المجلة العلمية للجيولوجيا، أن البراكين التي جلبت إلى السطح رواسب الفحم لعبت دورًا كبيرًا في تدمير الكائنات الحية على الأرض، وتبين أن الدليل على ذلك موجود بالقرب من نهر ينيسي في سيبيريا.

ويُعتقد أنه كانت توجد في سيبيريا قبل ملايين السنين ما يسمى بالمصيدة، وهي تمثل التدفق القوي للكتلة السائلة النارية للبراكين من أحشاء الأرض.

درس العلماء الأمريكيون وعشرات الجيولوجيين من دول مختلفة من الأحجار القديمة التي تم جمعها في سيبيريا، ووجدوا فيها بقايا الخشب والفحم المحروق، على الأرجح، قبل ملايين السنين، حيث مرت الكتلة المنصهرة للبركان من خلال طبقة سميكة من الفحم لتثير حرائق كبيرة.

وتوصل إلى أن ذلك تسبب في وجود حرائق استمرت لمئات الآلاف من السنين، أحرقت الحيوانات على قيد الحياة في الغابات، بل وماتت أيضًا من الآثار غير المباشرة للحرائق.

فعلى سبيل المثال، يمكن للحرائق أن تسبب الاحترار العالمي، ما يؤثر بالتأكيد على صحة الكائنات الحية، حيث وصلت درجة حرارة الماء عند خط الاستواء إلى 40 درجة مئوية، وهو ما يعني أن العديد من الكائنات الحية كانت تغلي ببساطة.

* درجة حرارة الحمم البركانية

يقول العلماء أنه لحسن الحظ، تمكنت بعض الحيوانات من البقاء على قيد الحياة في هذه الظروف الرهيبة، مثل الحشرات، كالصراصير الأكثر عنادًا، فهي لا تزال تتطفل في بعض المنازل ويصعب القضاء عليها، فبدون تلك الحشرات التي تمتلك مثل تلك القدرة على البقاء لكان قدر البشرية أن تموت.