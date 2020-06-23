 اليابان تسعى لاختتام محادثاتها التجارية مع بريطانيا بنهاية الشهر المقبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 يونيو 2020 7:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

اليابان تسعى لاختتام محادثاتها التجارية مع بريطانيا بنهاية الشهر المقبل

علم اليابان
علم اليابان
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 6:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 6:16 م

قال هيروشي ماتسورا كبير مفاوضي طوكيو في المحادثات التجارية مع بريطانيا، إن بلاده تسعى إلى اختتام مفاوضاتها الحالية مع بريطانيا بنهاية يوليو المقبل.

وأضاف المفاوض اليابني -في تصريحات نقلتها صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم الثلاثاء- أنه رغم أن الإطار الزمني يبدو قصيرًا لمفاوضات تجارية، إلا أن الجانبين لن يبدآ من الصفر لأن لديهما بالفعل اتفاق شراكة اقتصادية.

وأشار إلى أن اليابان تريد أن تبرم هذا الاتفاق في وقت مبكر حيث إنها ستحتاج للوقت لمراجعة كل التفاصيل قبل إرساله إلى البرلمان للموافقة عليه، ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة إضافية هذا الخريف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك