اليابان تسعى لاختتام محادثاتها التجارية مع بريطانيا بنهاية الشهر المقبل

قال هيروشي ماتسورا كبير مفاوضي طوكيو في المحادثات التجارية مع بريطانيا، إن بلاده تسعى إلى اختتام مفاوضاتها الحالية مع بريطانيا بنهاية يوليو المقبل.

وأضاف المفاوض اليابني -في تصريحات نقلتها صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم الثلاثاء- أنه رغم أن الإطار الزمني يبدو قصيرًا لمفاوضات تجارية، إلا أن الجانبين لن يبدآ من الصفر لأن لديهما بالفعل اتفاق شراكة اقتصادية.

وأشار إلى أن اليابان تريد أن تبرم هذا الاتفاق في وقت مبكر حيث إنها ستحتاج للوقت لمراجعة كل التفاصيل قبل إرساله إلى البرلمان للموافقة عليه، ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة إضافية هذا الخريف.