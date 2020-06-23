جوارديولا: حسم ليفربول للبريميرليج على ملعب الاتحاد؟ لا يهم إنهم أبطال بالفعل

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه لا يهمه مسألة حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد، مشيرا إلى أن الريدز هم أبطال الدوري.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "بي بي سي" عقب مواجهة السيتي وبيرنلي التي انتصر فيها السماوي بخماسية نظيفة، ردا على رأيه في مسألة فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز من ملعب الاتحاد:«لا يهم، إنهم أبطال بالفعل».

ويواجه ليفربول فريق مانشستر سيتي بعد جولتين، وفوز الفريقان في المباراة المقبلة، يعني احتمالية تتويج الليفر باللقب على ملعب الاتحاد خلال مباراة الجولة الـ32 أمام الفريق السماوي.

ويتقدم ليفربول حاليًا بفارق 20 نقطة على سيتي بجدول ترتيب الدوري، حيث استطاع الليفر الفوز بجميع مباريات الدوري هذا الموسم باستثناء ثلاث مباريات.

وفاز رجال جوارديولا بعد استئناف المباريات بالبريميرليج الذي توقفه 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، في مباراتين أمام أرسنال ثم بيرنلي، بينما تعادل ليفربول مع إيفرتون في ديربي ميرسيسايد يوم الأحد.