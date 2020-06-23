أحمد هيكل: لازم تمسك في كل مستثمر موجود في مصر

قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، إن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» أثرت على مستويات التشغيل والعمالة، مشيرًا إلى انخفاض معدلات عدم التشغيل بسبب محدودية الاستثمارات.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الاثنين، أن مصر تحتاج إلى الحفاظ على المستثمرين الموجودين بها وتشجيعهم بكل الطرق الممكنة، معقبًا: «لازم تمسك في كل مستثمر موجود في مصر».

وأشار إلى أن الحكومة تحاول تشجيع الناس على العمل، مضيفًا أن أزمة كورونا المستجد أثبتت أنه لا بديل للتصنيع المحلي والزراعة المحلية في ظل تأثر التجارة العالمية بسبب الأزمة.

ولفت مدير شركة القلعة إلى أهمية تحقيق التوازن ما بين أقل تكلفة وتوفير المنتج الملحي بالسرعة اللازمة، قائلًا إن أزمة «كوفيد - 19» ستعمل على تغيير أولويات الصرف بالنسبة للأشخاص.

ونوه أن الأزمة أثبتت أن 10% من الأفراد قد يساهمون في تحرك الاقتصاد إلى الأمام، بينما 20% من الأقل وعيًا قد يتسببون في مشكلة كبيرة، مضيفًا أن 10% من السكان يؤثرون على مسار الجائحة حول العالم؛ نتيجة عدم الانضباط في تطبيق التباعد الاجتماعي.

وذكر «هيكل» أن مصر دخلت إلى الأزمة أفضل حالًا كثيرًا بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستطردًا أن الدولة كانت ستواجه «مشكلة كبيرة للغاية» إذا لم تنفذ البرنامج.

وتابع: «حدثت طفرة كبيرة في البنية التحتية في مصر في الطرق والكهرباء وهو أمر يدعو للإعجاب»، ذاكرًا أن اكتشافات الغاز والبترول الجديدة تُمكن الدولة من وجود أساس للوقوف عليه.

وأوضح أن الأسعار لن تزداد خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن عدم زيادة التضخم في مصر حتى لو ارتفع الدولار بنسبة 5%، متابعًا: «أتعجب لو معدل التضخم زاد بأي صورة، الأسعار حول العالم منخفضة وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة منخفضة، الاستهلاك لن يذهب إلى المستويات العالية، وهناك ثبات في الأسعار إذا لم يكن هناك انخفاض بها».

واستطرد أن العالم تخلص من نحو عشرة ملايين طن من البطاطس خلال أزمة كورونا، إضافة إلى بودرة اللبن بسبب قلة الاستهلاك، منوهًا أن كل هذه العوامل ستؤثر هذا العام والعام المقبل.