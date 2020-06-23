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عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو يرصد مصممون أردنيون يحولون الباذنجان لكمامات بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

ولجأ الأردنيون لهذه الحيلة بدلًا من رمي مخلفات الخضار في القمامة.

وجاءت هذه الفكرة من قبل شيف أردني، عندما حول قشر الباذنجان إلى جلد يمكن استخدامه لتصميم أقنعة مستدامة للوجه.

ويمكن الوصول للملمس المناسب من خلال مزج تقنيات الطهي القديمة والحديثة، حيث استلهم التجفيف من مطبخ الإنكا في القرن الثالث عشر، ودمج النمط الفرنسي الحديث بالطهي تحت الماء.

ويستغرق التقشير الفردي نحو أسبوعين من العمل، واستخدمت خطة الطاهي الجلد في البداية خلال أسبوع الموضة في الأردن.

وبدأ يساعد الشيف مصممتان، عن طريق تحويل الباذنجان إلى أقنعة للوجه، حيث تقوم إحداهما بخياطة القناع بإضافة غرز مختلفة لإضفاء مظهر نهائي عصري.

وتعمل الأخرى على إضافة حلقات وسلاسل نحاسية لتجميع أجزاء القناع معًا.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان جلد الباذنجان مناسب للاستخدام على المدى الطويل، إلا أن هدف المجموعة هو دفع الناس للتفكير خارج الصندوق، وإيجاد طرق مباكرة لتصبح أكثر استدامة وصديقة للبيئة.