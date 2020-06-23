 الجمعية الوطنية الفنزويلية تعين نائبا عاما جديدا بإدارة زعيم المعارضة جوايدو - بوابة الشروق
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الجمعية الوطنية الفنزويلية تعين نائبا عاما جديدا بإدارة زعيم المعارضة جوايدو

كاراكاس - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 10:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 10:21 م

عينت الجمعية الوطنية الفنزويلية المحامي إنريكي سانشيز فالكون نائبا عاما جديدا في حكومة الطوارىء التابعة لزعيم المعارضة خوان جوايدو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وحل سانشيز محل خوسيه إجناسيو هيرنانديز، الذي استقال من منصبه في 28 مايو.

وكان سانشيز، أستاذ القانون الدستوري في جامعة فنزويلا المركزية، مستشارا قانونيا للجمعية الوطنية منذ فبراير 2019.

وقال جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية، في جلسة للبرلمان عبر البث بالإنترنت: "إن إنريكي خوسيه سانشيز فالكون محام بارز. نحن على يقين من أن لدينا رجلا عظيما، تمام مثلما أدى خوسيه إجناسيو هيرنانديز عملا رائعا".

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