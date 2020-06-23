ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا خلال الشهر الحالي

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بدأ الاقتصاد البريطاني في التعافي هذا الشهر، حيث ارتفعت المؤشرات الأولية للنشاط الاقتصادي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره هيئة اي اتش اس ماركيت التسويقية ارتفع إلى 6ر47 هذا الشهر مقارنة بـ 30 في مايو الماضي.

وعلى الرغم من أن المؤشر مازال أقل من مستوى الــ 50 نقطة، الذي يفصل ما بين التوسع والانكماش، فان حجم الزيادة الشهرية يمثل أكبر زيادة يتم تسجيلها منذ بدء جمع المعلومات عام 1998.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد بدأ في اتخاذ إجراءات لتخفيف إجراءات الاغلاق التي جرى فرضها لمواجهة تفشي فيروس كورونا منذ أذار/مارس الماضي، مما سمح بعود ة النشاط الاقتصادي مجددا.

وتوقعت شركة ماركيت انخفاض الانتاج في بريطانيا بنسبة 9ر11% هذا العام.

وقال كريس ويليمسون، كبير الاقتصاديين في ماركيت" الاقتصاد يقترب من الاستقرار بعد أسوأ تداعيات اقتصادية لفيروس كورونا في شهر أبريل الماضي"، مضيفا" التوقعات بشأن التعافي على المدى الطويل مازالت غامضة".

وقد ارتفع مؤشر الانتاج الصناعي إلى 8ر50، في حين ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47 نقطة.