نيس يعلن توصله لاتفاق لضم لاعب إيفرتون

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أعلن نادي نيس الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء توصله لاتفاق لضم مورجان شنايدرلين لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي.

وذكر نادي نيس في بيان نشر عبر موقعه الرسمي الإلكتروني أن بإمكان نيس تأكيد توصله لاتفاق مع إيفرتون على انتقال مورجان شنايدرلين للدوري الفرنسي.

وأضاف نيس :"لتدعيم خط الوسط، يرحب فريق نيس باللاعب صاحب الخبرة الذي خاض أكثر من 200 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل خلالها 13 هدفا وصنع أربعة".

وأضاف البيان أن شنايدرلين / 30 عاما/ اجتاز الفحص الطبي بالنادي.

وذكر نيس أن هناك اتفاق من حيث المبدأ توصل له مع إيفرتون بشان ضم اللاعب وسيتم إعلانه رسميا بمجرد فتح باب الانتقالات الصيفية. وحتى ذلك الوقت، سمح فريق إيفرتون للاعب بالتدرب مع فريق نيس.