 السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب في ملوي بالمنيا - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب في ملوي بالمنيا

ماهر عبدالصبور:
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 12:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 12:33 م

تمكن رجال الدفاع المدني "الإطفاء" في مركز ملوي، من السيطرة على حريق هائل بمخزن أخشاب في شارع الحسيني وسط مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا دون وقوع إصابات بشرية، وتحرر محضر عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي بوقوع حريق داخل مخزن أخشاب.

انتقل إلى مكان البلاغ رجال الدفاع المدني والإسعاف ورجال البحث الجنائي، وتبين من التحريات أن الحريق نشب بمحل ومخازن أخشاب بشارع الحسيني التجاري وسط مدينة ملوي، وتمت السيطرة على الحريق عقب الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، وتسبب في حرق مخزن الأخشاب بالكامل، وعرّض عدد من المنازل المجاورة للانهيار.

وطلبت النيابة العامة من المباحث محضر تحريات حول الواقعة، وانتداب لجنة من الأدلة الجنائية والبحث الجنائي لمعاينة المخزن، ومعرفة سبب الحريق.

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