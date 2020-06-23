مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية: المتاحف المنتظر افتتاحها ستعيد الزائرين لمصر

قال مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، الدكتور حسين عبد البصير، إن إنشاء متاحف جديدة وافتتاحها خلال الفترة المقبلة، يصب في مصلحة السياحة المصرية بعد استئناف حركة الطيران مرة أخرى، موضحا أن هذه المتاحف تعتبر قوة مصر الناعمة التي تساعد على زيادة الاقتصاد من خلال حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأضاف عبد البصير، في تصريحات لـ"الشروق"، أن افتتاح متحف مثل شرم الشيخ في مدينة ساحلية سيزيد من كثرة الوافدين إليها، لأن الزائرين في فترة المساء لا يجدون مكانا للذهاب إليه غير التسوق ووجود متحف أثري يجعل مدينة شرم الشيخ والمدن الساحلية مرتبطة بالسياحة الثقافية، مثلما حدث بعد افتتاح متحف الغردقة خلال الفترة الماضية والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وشهد إقبالا كبيرا من قبل الزائرين الذين أشادوا بالمتحف.

وعن وجود متحف داخل العاصمة الإدارية، أشار إلى أن المدينة مكتملة وكان ينقصها هذا المتحف الذي يمثل إضافة لهذه العاصمة التي يتحدث عنها الكثيرون، ووجود هذا المتحف سيجعل المدينة قبلة للزائرين، والمتحف يحكي تاريخ عواصم مصر كلها عبر التاريخ من العصر المتاخر وحتى العصر الحديث.

ولفت إلى أن متحف العاصمة الإدارية الجديدة، استقبل حتى الآن ما يقرب من 550 قطعة أثرية من القطع التي سيتم عرضها خلال افتتاحه، وهناك مجسمات سيتضمنها العرض المتحفي والهدف منها إيضاح شكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة وطبيعة العمارة السكنية والمباني الدينية بها وأشهر معالمها.

وعن حركة الزائرين عقب استئناف فتح المتاحف والمواقع الأثرية، أوضح أن الحركة لن تكون مثل السابق في البداية وذلك بسبب قلق المواطنين من فيروس كورونا، ولكن بالتدريج ستعود مثلما كانت وخاصة بعد افتتاح العديد من المتاحف التي ينتظرها الكثيرون ومنها قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة والذي يعتبر من أفخم القصور الأثرية، ومتحف القومي للحضارة والتطوير الذي حدث به.