مصادر: مسؤولون هنود وصينيون يتوصلون لاتفاق بشأن فك الارتباط بمنطقة شرق لداخ

توصل مسؤولون عسكريون هنود وصينيون لاتفاق بشأن فك الارتباط في منطقة شرق لداخ، بحسب ما قالته مصادر لوكالة بريس تراست اوف انديا اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه جرى مناقشة أساليب فك الارتباط من جميع مناطق الاحتكاك في شرق لداخ.

وكان مسؤولون عسكريون من الهند والصين قد بدأوا أمس الاثنين مباحثات بشأن الاضطرابات المستمرة بين قوات البلدين في منطقة الهيمالايا المتنازع عليها، وذلك بعد أسبوع من مقتل 20 جنديًا هنديًا في اشتباك مع القوات الصينية في المنطقة.

وقالت مصادر بالجيش الهندي إن المباحثات التي قادها قادة عسكريون أجريت في نقطة التقاء في لداخ عند مولدو على الجانب الصيني من خط السيطرة الفعلي.

ويعد هذا ثاني اجتماع عسكري رفيع المستوى يتم إجراؤه منذ السادس من يونيو الجاري، عندما اتفقت الهند والصين على سحب قواتهما في محاولة لتخفيف التوتر بعد أسابيع من التوترات.

واستأنف القادة المباحثات بشأن عملية فض الارتباط، التي توقفت بسبب أسوأ مواجهات بين الجيشين الهندي والصيني منذ 45 عامًا.