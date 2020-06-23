تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش اليمني وقوات الانتقالي بجنوب اليمن

تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء، في محافظة أبين، بجنوب البلاد.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي عن موافقة الطرفين على وقف إطلاق النار.

وقال مصدر محلي حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الاشتباكات تجددت بشكل عنيف بعد أن استقدمت قوات الجيش تعزيزات عسكرية من مدينة مأرب إلى المحافظة، وشنت هجوما على مواقع قوات الانتقالي في مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة.

وأكد المصدر، تقدم الجيش باتجاه مواقع الانتقالي، واستعادة السيطرة على مزرعة موسى والتقدم نحو معسكر موسى في ذات المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، فضلا عن اغتنام قوات الجيش لدبابة وأربع دوريات.

وتخضع معظم المناطق في محافظة أبين، وبينها مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، لسيطرة قوات الانتقالي، فيما تسيطر قوات الجيش على بعض المناطق الأخرى.

وتشهد محافظة أبين منذ نحو شهرين اشتباكات عنيفة بين الطرفين، في محاولة من قوات الجيش باستعادة السيطرة على عاصمة المحافظة.

وكان التحالف العربي أعلن أمس الاثنين أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي استجابا لدعوة بوقف إطلاق النار في جنوب البلاد، معلنا عبر ناطقه الرسمي تركي المالكي أن الطرفين سيجتمعان في السعودية لبحث الخلافات وتنفيذ اتفاق الرياض، على خلفية تطورات الأحداث الأخيرة في محافظة أرخبيل سقطرى.