قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، إن السوبر ماركت، وخاصة السلاسل التجارية الكبرى، تأثرت سلبًا بشكل كبير خلال أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيرًا إلى أنها تأثرت بشكل كبير بسبب حظر التجوال.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الاثنين، أن استهلاك المواطنين قل بشكل كبير بسبب امتداد الأزمة حتى هذه اللحظة، قائلًا إن أحد أصحاب سلال السوبر ماركت الكبرى أخبره أنه لم يحقق مبيعات سوى بنسبة 25%.

وعن سؤال الإعلامي عمرو أديب عن المجال الذي يستطيع الاستثمار فيه خلال الفترة المقبلة، لفت «هيكل» إلى أن مجالي الدواء والمستشفيات حققا إيرادات جيدة، خلال الفترة الحالية لأزمة فيروس كورونا.

وأشار رئيس شركة القلعة إلى أن «الذهب في الوقت الحالي يجب أن يكون جزءًا من المحفظة الخاصة بالمواطن»، مؤكدًا أن الذهب هو الملاذ الآمن لفترة خلال الأزمات ولكن لا يجب أن يضع المواطن كل نقوده فيه.