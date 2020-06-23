وفاة مخرج أفلام باتمان جويل شوماخر بعد صراع مع السرطان

توفي المخرج والمنتج الأمريكي، جويل شوماخر، مخرج أفلام "باتمان – Batman"، في نيويورك، أمس الاثنين، عن عمر يناهز 80 عاماً، وذلك بعد صراع دام عاماً مع مرض السرطان.

جويل شوماخر هو مصمم أزياء ولد في مدينة نيويورك، ودرس في مدرسة "بارسزونز" للتصميم ومعهد الموضة للتكنولوجيا، ولكنه ترك مهنة الأزياء بعد انتقاله إلى لوس أنجلوس وقرر العمل في مجال صناعة الأفلام؛ حيث قام بتطبيق خلفيته للأزياء للعمل أولاً كمصمم أزياء ثم عمل في الدراما التلفزيونية.

خاض شوماخر أول تجربة سينمائية عام 1981 في فيلم " The Incredible Shrinking Woman"، وتوالت نجاحاته وأخرج عدد كبير من الأفلام الناجحة أبرزها، فيلم "The Lost Boys" عام 1987، و"Batman Forever" عام 1995، الذي حقق أكثر من 300 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، و"Batman & Robin" عام 1997، و"Phone Booth" عام 2002.

اشتهر شوماخر بأفلام الجريمة التي تركت بصمتها على أغلب أعماله، كما عُرف بتفضيله التعاون مع نفس الممثلين في أكثر من عمل؛ حيث تعاون مع النجم جون ديل في 6 أعمال، ومع النجم كيمبارلي سكوت في خمسة أعمال، كما حصد جوائز مثل الخاصة عام 2010 من مهرجان "Camerimage" السينمائي الدولي لفن التصوير السينمائي، وجائزة المتعاون المتميز في جوائز نقابة ممثلي الأزياء عام 2011.