أولياء أمور «ليسيه الحرية بالمعادي» يستغيثون بوزير التربية والتعليم ضد تعنت مجلس الإدارة



أصدر عددًا من أولياء أمور الطلاب بمدرسة «ليسيه الحرية» بالمعادي، بيانًا، يطالبون فيه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بالنظر في شكاويهم المتعددة ضد تعنت مجلس إدارة المدرسة، التابعة لإدارة المدارس القومية بالوزارة، والذي ينفرد وحده بالقرار دون الرجوع لمجلس أمناء المدرسة، بما يضر بالعملية التعليمية.

وجاء نص البيان، على النحو التالي:

«معالي وزير التربية والتعليم المحترم، الدكتور طارق شوقي نحن أولياء أمور الطلاب بمدرسة «ليسيه الحرية بالمعادي»، نستغيث بسيادتكم ضد تعنت مجلس إدارة الجمعية العمومية بالمدرسة، الذي يضر بسير العملية التعليمية، ويعوقها عما تصبو إليه إدارتكم الحكيمة من تطوير التعليم المصري، والنهوض بمستوى العملية التربوية والتعليمية على السواء، والذي يقوم في أساسه على ترسيخ قيم الشفافية وتداول القرار بين القائمين على تلك العملية جميعًا، وهو الأمر الغائب عن مجلس إدارة الجمعية العمومية، الذي يتعامل مع المدرسة باعتبارها ملكية خاصة، ينفرد فيها بالقرار وحده دون عرضه على مجلس الأباء والأمناء كما هو المتبع في القانون الذي ينظم عمله.

وقد سبق وأن تقدمنا بعشرات الشكاوى ضد المجلس الذي يؤدي عمله بصفة تنتفي فيها الشفافية، نظرًا لاختلاط الأدوار حيث يرأس كلا المجلسين الشخص ذاته، الأمر الذي يجعل من مجلس الأباء والأمناء تابعًا لمجلس الإدارة وليس مشرفًا عليه أو على قراراته الأحادية التي تناصب إدارة المدرسة العداء وتتحكم بشكل سافر في سير العملية التعليمية، فضلًا عن انفراده بصياغة وإقرار الميزانية السنوية دون عرضها على أولياء الأمور، كما يقضي القانون.

معالي وزير التربية والتعليم، نحن لا نشكك في ذمم الآخرين أو نواياهم، على الرغم من تورط رئيس مجلس الإدارة في كثير من القضايا التي تمس ذمته المالية والشخصية، ولكننا نرجو من سيادتكم النظر في شكوانا التي تطالب إدارة المعادي التعليمية بالموافقة على عقد جمعية عمومية طارئة (تلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي) لتشكيل مجلسي إدارة وأمناء جديدين قوامهمها الشفافية وعدم اختلاط الأدوار، وذلك لضمان الحفاظ على العملية التعليمية، والخطة الطموحة التي تحاول إدارتكم الرشيدة جاهدة لإنفاذها من أجل تطوير التعليم في جمهورية مصر العربية».