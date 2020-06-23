المستثمرون يعربون عن مخاوفهم بشأن غابات الأمازون في البرازيل

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وقعت نحو 30 شركة استثمارية ومعنية بالمعاشات خطابا مفتوحا للسلطات البرازيلية، تعرب فيه خلالها عن مخاوفها بشأن زيادة نسبة التصحر في غابات الأمازون.

وجاء في الخطاب: "نحن قلقون بشأن التأثير المالي للتصحر وانتهاك حقوق السكان الأصليين على عملائنا وعلى الشركات التي نستثمر فيها ، بسبب احتمال زيادة المخاطر العملياتية والتنظيمية ".

وقالت مجموعة ستوربراند المالية النرويجية اليوم الثلاثاء إنها جمعت التوقيعات. وقامت 29 شركة في تسع دول، تشمل بريطانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة بإرسال الخطاب لسفارات البرازيل.

وأضافت: "نريد الاستمرار في الاستثمار في البرازيل والمساعدة في إظهار أن التنمية الاقتصادية وحماية البيئة لا يجب أن يكونا متضادين . ولذلك نطالب البرازيل بإظهار التزامها الواضح بالقضاء على التصحر وحماية السكان الأصليين".

ومن بين الأمور التي أثارت قلق الشركات تشريع مقترح من شأنه تقنين الاستيلاء على الأراضي العامة والسماح بأنشطة التعدين في أراضي السكان الأصليين.