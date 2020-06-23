ذكر الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم مساعدات إضافية قدرها 8ر7 مليار شلن كيني تستهدف علاج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفها تفشي وباء كوفيد- 19، ليضاف بذلك إلى حزمة مساعدات سابقة بلغت 4ر8 مليار شلن خصصت لمساعدة الكينيين على تجاوز مخاطر حدوث مجاعة وتقوية مؤسسات الدولة على مواجهة تفشي وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (اليورو يساوي 82ر118 شلن كيني).

واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى كينيا سيمون موردو، في بيان اليوم في العاصمة نيروبي، أن المساعدات تعكس دعم الاتحاد لدولة كينيا في وقت بلغ فيه عدد المصابين 2682 ولقي 85 شخصاً حتفه متأثراً بالمرض.. قائلا "إن الاتحاد الأوروبي يقف مع كينيا خلال فترة التحدي هذه، وندرك الأثر الحرج لهذه الأزمة التي تزهق أرواح الناس، وعبر هكذا برامج دعم، فإننا نؤثر بصورة مختلفة على المجتمعات المحلية في أنحاء البلاد، إضافة إلى المناطق العشوائية في نيروبي التي كانت الأكثر تضرراً بالوباء".

كان الاتحاد الأوروبي قد شارك في جهود مكافحة وباء كورونا في كينيا بمبلغ وصل إلى 35 مليار شلن، فيما قامت دول أخرى أعضاء في الاتحاد بتقديم مساهمات إضافية بلغت 3ر3 مليار شلن لنفس الغرض.. كما جمع الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء 4ر2 مليار شلن في الشهر الماضي للمساعدة في محاربة أسراب الجراد التي هجمت على البلاد خلال الأسابيع والشهور الأخيرة ،علاوة على تقديم التعويضات والدعم للفلاحين المضارين.