لم يكن مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، الحادث الأول من نوعه ضد السمر في أمريكا أو العالم، فلطالما جرت جرائم قتل عديدة ارتكبتها الشرطة في بعض دول العالم بحق الأفراد ذوي البشرة السمراء.

أعاد مقتل الأفريقي جورج فلويد في أمريكا قبل شهر، قضية اضطهاد السمر حول العالم، حيث تحولت عدوى التظاهرات العنيفة التي أصابت جميع ولايات أمريكا وخلفت وراءها مصابين، وأعمال تخريب، إلى تظاهرات حاشدة في دول كبرى مثل فرنسا والعاصمة البريطانية لندن.

ففي فرنسا، شارك المئات في العاصمة باريس، يوم السبت، في تظاهرات حاشدة مناهضة للعنصرية، ضمن الاحتجاجات الشعبية ضد العنصرية وعنف الشرطة بحق السمر والأقليات العرقية.

وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها "العدالة لإبو"، وهو رجل من أصل أفريقي توفي في عملية للشرطة الفرنسية في عام 2019.

قضية فلويد حدثت بحذافيرها في فرنسا، مطلع يناير الماضي، عندما قتلت الشرطة الفرنسية المواطن سيدريك شوفيا، بعد اعتقاله بعنف ثم طرحه أرضا وخنقه ما تسبب في وفاته بعد 48 ساعة.

هذا بالفعل نفس السيناريو الذي ارتكبته الشرطة الأمريكية بحق فلويد، بعدما خنقه شرطى جثى بركبتيه على رقبته ليرديه قتيلا في غضون دقائق.

وأظهرت تسجيلات حديثة نشرتها وسائل إعلام فرنسية، أن سيدريك شوفيا، الذي توفى في أعقاب استجوابه من قبل الشرطة الفرنسية في يناير 2020، كان يصرخ بالقول "أنا أختنق!"، أي العبارة ذاتها التي قالها جورج فلويد في الولايات المتحدة وأصبحت اليوم رمزاً لمناهضة العنف الذي تمارسه عناصر من الشرطة، بحسب إذاعة "موتن كارلو الدولية" الفرنسية.

* تقرير وفاة سيدريك

أفاد التقرير الطبي الأولي بأن وفاة سيدريك حدثت بفعل توقف عضلة القلب بعد حرمانه من الأكسجين، نتيجة الاختناق الذي حدث له بسبب كسر في الحنجرة، نتيحة استخدام الشرطة لنظام الرقود.

* ضجة في الرأي العام الفرنسي

خلقت حادثة اغتيال سيدريك على يد قوات الشرطة حالة واسعة من التنديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الذين دشنوا وسما للتضامن باسم "العدالة من أجل سيدريك"، "JusticePourCédric"، كما انتشرت دعوات شعبية للمشاركة في مسيرة بيضاء في يوم 12 يناير.

* مقتل سيدريك يفجر إشكاليات شرطية

كانت حادثة مقتل سيدريك دراما جديدة تعيق عمل وزير الداخلية الحالي، كريستوف كاستانر، وتخلق حالة من الرقابة على مستوى عالي، حسب ما قالته صحيفة الرأي الفرنسية.

كما أثارت هذه القضية التي جرت بالتوازي مع تقاعد رئيس الشرطة الوطنية إريك مورفان، في إعادة انتقاده بشدة بسبب حالات العنف التي ارتكبتها الشرطة في عهده.

في منتصف يناير، طالبت عائلة سيدريك في مقابلة مع وزير الداخلية الفرنسي، أن يعلق عمل ضباط الشرطة الأربعة الذين كانوا متواجدين في محيط اعتقال وقتل سيدريك لكنه لم يفعل ذلك.

كما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استدعاء قوات وزارة الداخلية لاستتباب الأمن والنظام الداخلي، بعد انتشار مقاطع فيديو مؤخرا تثبت عنف الشرطة المفرط جض المتظاهرين.

* مشروع قانون لحظر الشلل القاتل

أعلن النائب الفرنسي فرانسوا روفين، في 26 فبراير، مشروع قانون يقترح حظر، ما يسمى بتقنيات الشلل القاتل المستخدمة في اعتقالات الشرطة، وهي تعني وضعية الانحناء أو الركود على جسد أو رقبة المعتقل.

لكن القانون قوبل بالرفض من قبل لجنة القانون في البرلمان على أمل أن يتم نقاشه مجددا في الجمعية الوطنية يوم 26 مارس الماضي.

لكن قبل أسبوعين، فرضت الحكومة حظر استخدام تقييد الرقبة خلال احتجاز المشتبه بهم، لتنظم الشرطة الفرنسية على أثره احتجاجات فى عدة مدن بأنحاء البلاد، بحسب موقع "فرنسا 24".

* وضع الرقود سبب مشكلات دائمة للشرطة

لطالما تسببت وضعية الرقود في التسبب في مقتل الكثيرين علي يد قوات الشرطة، كان بينهم المواطن لامين ديينج في عام 2007، وأداما تراوري في عام 2016، في الوقت الذي تحظر فيه اغلب دول العالم هذه الممارسة بسبب خطورتها على حياة المشتبه فيهم.