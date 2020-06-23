متحدث السياحة: قرار العودة 1 يوليو أعطى بارقة أمل ورسالة طمأنينة

قالت سها بهجت، المحدثة باسم وزارة السياحة، إن قرار عودة السياحة في الأول من يوليو أعطى بارقة أمل ورسالة طمأنينة للعاملين في القطاع والعالم الخارجي، مؤكدة أن مصر مستعدة لاستقبال السياحة تدريجيًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تعمل بها العمالة، مشيرة إلى أن أكثر من مليون شخص يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر داخل القطاع.

وأعربت عن أملها في استمرار الاستثمارات خلال الفترة المقبلة داخل القطاع، واستمرار العمل حتى لا يتم الاستغناء عن العمالة، قائلة إن بعض الدول وعلى رأسهم إيطاليا ستتوافد على مصر في المواعيد المحددة التي تم الاتفاق عليها.

وأشارت إلى أن تصنيف المجلس العالمي للسياحة والسفر مصر كوجهة آمنة وصحية يشجع العديد من الدول في التفكير في مصر كوجهة سياحية، لافتة إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل الفنادق.

وتابعت: «هناك إجراءات تتم في المنشآت السياحية، والإجراءات الخاصة بالعاملين والمطاعم والأنشطة البحرية، وكل الضوابط المعنية حتى وسائل النقل السياحي».