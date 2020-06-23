لبنان يعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 1622 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، إلى 1622 حالة، وذلك بعد تسجيل 19 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واستقرار عدد الوفيات على 32 حالة.

وأعلنت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات الفيروس المميت أنه من بين حالات الإصابة الجديدة 12 إصابة بين المقيمين وسبع إصابات بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 1622 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة ليستقر عدد الوفيات على 32 حالة منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة9 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1098.