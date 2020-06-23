الأمريكي ويلان المدان بالتجسس في روسيا لا ينوى الاستئناف أملا في صفقة تبادل

قال محامي بول ويلان، وهو جندي سابق بالبحرية الأمريكية أدين الأسبوع الماضي بالتجسس في روسيا، إن موكله لن يستأنف على الحكم الصادر بحقه أملا في أن يتم مبادلته قريبا بسجين روسي في الولايات المتحدة.

وحكمت محكمة في موسكو على ويلان /50 عاما/ بالسجن 16 عاما لإدانته بالحصول على معلومات رسمية روسية سرية، دون أن يتم الكشف عن طبيعتها.

وقال فلاديمير زيريبينكوف، محامي ويلان، في تصريحات نقلتها وكالة "إنترفاكس" الروسية، :"لقد قررنا عدم تقديم استئناف لأنه لا يؤمن بالنظام القضائي الروسي."

وحول زيارة قام بها لويلان في مركز اعتقال في وقت سابق اليوم، قال زيريبنكوف :"إنه (موكله) يأمل في أن تتم مبادلته في المستقبل القريب مع روس مدانين في الولايات المتحدة."

ولفت زيريبينكوف إلى أنه يمكن مبادلة ويلان بتاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت أو الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو المدانين بالتآمر لتهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة. وهما معتقلان حاليا في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تندد بالإجراءات القانونية الروسية ضد ويلان وتطالب بإطلاق سراحه على الفور.

وكان تم توقيف ويلان بينما كان في رحلة إلى موسكو في ديسمبر من عام 2018. وقد تم الكشف عن تفاصيل قليلة حول القضية.