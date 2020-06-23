فنلندا تعتزم تخفيف قيود السفر للسماح بدخول المزيد من الأوروبيين القادمين إليها

أعلنت فنلندا أنها ستخفف القيود المفروضة على دخول المسافرين القادمين من عدة دول أوروبية اعتبارا من منتصف يوليو، لكنها أكدت أن هذا يعتمد على معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الخارجية بيكا هافيستو في مؤتمر صحفي، إن الحد الأقصى هو ثمانية إصابات جديدة بفيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة في غضون أسبوعين.

وأوضح أن ذلك لا يشمل السويد المجاورة، بناء على معدل الإصابة الحالي هناك.

وسيتم بحث تخفيف القيود خلال الفترة من 26 يونيو إلى 10 يوليو، قبيل 13 يوليو الذي من المقرر أن يتم فيه تخفيف القيود.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة ما زالت تحذر السكان من رحلات السفر غير الضرورية.