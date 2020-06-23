 إسطنبول تستضيف معرضها الافتراضي الأول للصناعات الدفاعية في نوفمبر - بوابة الشروق
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إسطنبول تستضيف معرضها الافتراضي الأول للصناعات الدفاعية في نوفمبر

علم تركيا
علم تركيا
إسطنبول - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 10:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 10:31 ص

تستعد مدينة إسطنبول التركية لاستضافة معرضها الافتراضي الأول للصناعات الدفاعية التركية، وذلك في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر المقبل.

ومن أجل الترويج للمنتجات التركية في مجال الصناعات الدفاعية، بدأت شركة "ساها إسطنبول" بتنفيذ تطبيق افتراضي يتيح لمستخدميه التجول في المعرض والتعرف على المنتجات عن قرب.

ولفتت وكالة "الأناضول" التركية، في تقرير، إلى أن فكرة المشروع، تأتي في ظل إلغاء مجموعة من المعارض في إسطنبول، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وتعمل الشركة من خلال التطبيق على الترويج لمنتجات 493 شركة تركية تعمل في مجالات الصناعات الدفاعية والطيران، وتعزيز قدرات المعارض الافتراضية من أجل الترويج أيضا لـ16 جامعة تركية لاحقاً.

وفي المعرض الافتراضي، سيكون من الممكن معاينة المنتجات والأنظمة التي طورتها مئات الشركات العاملة في مجالات الصناعات الدفاعية والحصول على معلومات تفصيلية عنها.

ومن خلال تطبيق المعرض الافتراضي، سيتم أيضًا إجراء عرض تجريبي للمنتجات والمعدات المعروضة، التي لم يكن من الممكن تجريبها في المعارض الحقيقية.

وستتم العروض التجريبية بواسطة نظارات الواقع المعزز، حيث سيقدم ممثل للشركة شرحا وافيا لكيفية عمل المنتج في منطقة الاختبار.

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