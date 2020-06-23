الطب الوقائي يعدم كميات كبيرة من معروضات الكافتريات بميناء قسطل البري

نفذت سلطات الحجر الصحي بميناء قسطل البري الحدودى جنوب أسوان، مساء أمس الاثنين، مأمورية مكبرة علي الكافيتريات والبوفيهات الخاصة بالميناء، والتي يتم عرضها على الركاب والمسافرين بين مصر والسودان، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المنتهية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وصرح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية في أسوان، بأنه تم تشكيل لجنة مكبرة ضمت مسئولي الطب الوقائي برئاسة عبدالله داوود مراقب صحي الميناء ومباحث أمن الموانئ والحماية المدنية، حيث تم ضبط عدد من الأصناف المعروضة على المترددين على الميناء منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم إعدام تلك الأصناف خارج الميناء بمعرفة قسم الحماية المدنية بالميناء.