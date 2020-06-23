العربية: طائرة مسيرة تركية تقتل مدنيين في عين العرب بسوريا

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أفادت فضائية «العربية» بقتل طائرة مسيرة تركية، مدنيين في عين العرب بسوريا، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.