برلماني: إجراء امتحانات الجامعات في شكلها التقليدي مجازفة بحياة الطلاب

قال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب مصطفى كمال، إنه تواصل مع وزير التعليم العالى بشأن تأجيل امتحانات الفرق النهائية أو إلغاء الإمتحان التحريري واستبداله بآخر "أون لاين" لكن لم يكن هناك استجابة لمطلبه حتى الآن.

وأوضح كمال في تصريحات لـ"الشروق"، أن هناك خطورة كبيرة على الطلاب في حضور الامتحانات فى شكلها التقليدي، خاصة أن هناك طلاب يأتون من الأقاليم من محافظات مختلفة.

وأضاف كمال أن الفترة الحالية يزيد انتشار المرض بسبب قلة وعي المواطنين، ولذلك هناك تخوف على صحة الطلاب، ونحن فى وضع استثنائى يجب التعامل مع مستجدات الأمور على هذا الأساس، مشيرا إلى أن إجراء الإمتحانات فى شكلها التقليدي مجازفة بحياة الطلاب.