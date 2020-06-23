السودان: الآثار الإيجابية لسد النهضة يمكن أن تتحول إلى مخاطر دون التوصل لاتفاق

قال وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، إن الآثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر، دون اتفاق حول الملء الأول والتشغيل.

وأقر الوزير السوداني، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السودانية، بوجود أضرار محتملة تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي.

واعتبر عباس، خلال لقائه ممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء، أن سد النهضة يمكن أن يكون بادرة تعاون إقليمي بين الدول الثلاث والمتمثلة في توفير الطاقة من إثيوبيا والغذاء من السودان باستغلال أراضيه الزراعية ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر مع إنشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل.

وجدد ياسر تأكيد السودان لأهمية الوصول إلى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة دون التطرق إلى توزيع حصص مياه النيل الأزرق.

فيما قدم رئيس الجهاز الفني دكتور صالح حمد، ورقة بعنوان "سد النهضة الآثار والمفاوضات الجارية" استعرض فيها آلية السودان الداخلية لإدارة التفاوض ونتائج دراسات آثار السد ومفاوضات الملء والتشغيل.

كما تطرق لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقال صالح إن المفاوضات قطعت نحو 90 إلى 95% من الجوانب الفنية، والمتعلقة بأمان وسلامة السد، وآليات التنسيق والآثار الاجتماعية والبيئية.

وأكد أن السودان طرف أصيل في المفاوضات وليس وسيطا أو محايدا، وأن الفريق المفاوض يضع مصلحة السودان أولا في جميع جولات التفاوض.