 رئيس وزراء السودان يبحث مع رئيس ألمانيا تطوير العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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رئيس وزراء السودان يبحث مع رئيس ألمانيا تطوير العلاقات الثنائية

رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك
رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك

نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 1:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 1:12 ص

أ ش أ

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدلله حمدوك، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتايمانير، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاقها وسبل تطويرها.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن حمدوك أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الألماني، حيث أكدا أهمية انعقاد مؤتمر شركاء السودان في تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لإنجاح المرحلة الانتقالية في السودان وكذلك دعم الإطار العام لخطة التنمية الإقتصادية لحكومة الفترة الانتقالية، وتوطيد العلاقات مع المجتمع الدولي وإقامة شراكات تُلبي طموحات الشعب السوداني.
وعبر حمدوك عن شكر شعب وحكومة السودان لجمهورية ألمانيا الاتحادية، لجهودها المقدرة في دعم ومساندة الحكومة الانتقالية والتحضير لاستضافة مؤتمر شركاء السودان يوم الخميس القادم.


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