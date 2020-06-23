 ماكتوميناي عن تجديد عقده مع مانشستر يونايتد: هناك أشياء أخرى يجب أن نفكر فيها - بوابة الشروق
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ماكتوميناي عن تجديد عقده مع مانشستر يونايتد: هناك أشياء أخرى يجب أن نفكر فيها

الشروق
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 1:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 1:56 م

أعرب سكوت ماكتوميناي، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سعادته بتجديد تعاقده مع الشياطين الحمر حتى 2025، كما جاء في بيان رسمي من النادي اليوم الثلاثاء.

وقال ماكتوميناي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه :"بينما أتفهم أن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب أن نفكر بها في الوقت الراهن، أنا سعيد للغاية بتوقيع العقد الجديد وأنني سألعب دورا في مستقبل هذا الفريق".

وأضاف: "أتمنى أن يظهر حماسي لهذا الفريق في كل مرة أذهب فيها إلى الملعب، سأواصل تقديم كل ما لدي للنادي كلما ارتديت هذا القميص".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة.


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