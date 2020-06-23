ما سر غرام الإسبان بالإقامة في الشقق لا البيوت المنفصلة؟

على مدار الأسابيع التي شهدت فيها إسبانيا تطبيق نظام صارم للإغلاق الكامل، انتشرت في مختلف أنحاء العالم صور ولقطات لمواطني هذا البلد، وهم يصفقون في شرفات شققهم تحية للعاملين في مجال الرعاية الطبية.

وقد لاقت هذه الصور احتفاءً كبيرا باعتبارها تمثل مشهدا يُثلج الصدر ويعبر عن التقدير والامتنان للواقفين على الجبهة الأمامية لمواجهة وباء كورونا، كما بدت مؤشرا يعزز فكرة، مفادها أن الشقق السكنية تشكل جوهر المناطق الحضرية في إسبانيا.

وتشير بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إلى أن إسبانيا بها أحد أعلى النسب بين دول أوروبا من حيث عدد من يقطنون شققا سكنية في أراضيها، إذ تصل نسبتهم إلى نحو ثلثيْ السكان، وهو ما يجعلها تحتل المركز الثاني بين دول الاتحاد على هذا الصعيد، بعد لاتفيا.

ففي إيطاليا مثلا، تصل هذه النسبة إلى نحو نصف السكان، بينما تزيد عن الثلث بقليل في فرنسا، ولا تشكل سوى 15 في المئة من القاطنين في المملكة المتحدة.

ويقول فرناندو أنثينار، من موقع "إدياليستا" للعقارات في إسبانيا، إن الشقق تمثل قرابة 65 في المئة من المنازل المطروحة للبيع في بلاده، مُقارنة بما لا تزيد نسبته عن 25 في المئة فقط من الوحدات السكنية المتاحة على موقع "رايت موف" المتخصص في المجال نفسه في المملكة المتحدة.

ومن بين الإسبان الذين يقطنون شققا مثل هذه، ميغيل كوبوس - المعلم البالغ من العمر 38 عاما – الذي لم يغير مكان سكنه في أحد أحياء العاصمة مدريد منذ سنوات طويلة. ويقيم الرجل حاليا في ما يسميه "شقة صغيرة للغاية"، وهي عبارة عن مسكن لا تزيد مساحته عن 25 مترا مربعا، في بناية عتيقة شُيّدت على طراز معماري كان سائدا في البلاد خلال القرن التاسع عشر.

ويقول كوبوس: "يعيش الإسبان في شقق بسبب عدم وجود منازل متاحة لهم بأسعار معقولة. المشكلة أنه حتى في حالة العثور على منزل بهذه المواصفات، فسيكون بعيدا للغاية عن وسط المدينة أو عن أماكن العمل".

ولا يخفي المعلم الإسباني الشاب رغبته في أن يمتلك منزلا ذات يوم، في قرية جبلية على مشارف مدريد، يمتلك والداه منزلا فيها. فهذا الخيار لا يبدو متوافرا في العاصمة، إذ أن "الشقق تمثل من الناحية العملية كل ما هو معروض من الوحدات السكنية في مدريد".

التوسع رأسيا

وتقول المؤرخة غلوريا رومان، الطالبة في مرحلة ما بعد الدكتوراه بجامعة رادبود نايميخن الهولندية، إن مرحلة ازدهار عمليات تشييد الشقق السكنية في إسبانيا بدأت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، في ظل حكم الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو، وذلك عندما نزح السكان من المناطق الريفية للبحث عن عمل في مدن البلاد المختلفة، وهو ما أطلق حركة نمو هائلة في المناطق الحضرية.

وتضيف رومان، وهي باحثة كذلك في معهد "إن آي أو دي" الهولندي بالقول: "في ذلك الوقت، أصبح من الضروري على وجه السرعة تشييد مساكن بشكل مكثف لخدمة أبناء الطبقة العاملة. وقد تقرر أن يتم هذا النمو بأسلوب رأسي لا أفقي، لأن تكاليفه كانت أقل".

من جهة أخرى، تمنح قوانين تقسيم الأراضي التي لا تزال سارية في إسبانيا حتى اليوم وضعا متميزا للمناطق المحيطة بالبلدات والمدن، وهو ما يجعل بناء البيوت فيها مكلفا. ويقول الباحث الاقتصادي خافيير دياز خيمينز، من كلية "آي إي إس إي" لإدارة الأعمال في مدريد، إن: "عدم وضع قواعد كافية في هذا الصدد، بما في ذلك تطبيق قانون للبناء حافل بالقيود، أدى إلى تقليص الحوافز المتوافرة لبناء المنازل، وهو ما جعل التوسع الرأسي أكثر فعالية بشكل كبير، وأقل تكلفة أيضا".

وهكذا نشأ الكثير من الإسبان في شقق في مبان مرتفعة، ما جعلهم يعتادون استخدام المصاعد. أما وجود درج داخل الشقة، فكان بالنسبة لهم ضربا من الخيال، وفقا لدياز خيمينز، الذي يقول: "كانت فكرة أن يعيش المرء في منزل ذي مستوييْن أمرا استثنائيا وغير معتاد ولا يعرفه أحد" تقريبا في إسبانيا.

ولا يزال هذا الرجل يتذكر حتى الآن شعوره بالدهشة عندما فوجئ بوجود درج داخل المنزل الذي كان يقيم فيه أثناء رحلة إلى العاصمة الأيرلندية دبلن لتحسين لغته الإنجليزية حين كان عمره 12 عاما.

تملّك منزلك

ومع أن إسبانيا قد توصف بأنها أمة من قاطني الشقق، فإنها تشكل - تاريخيا - كذلك أمة من المهتمين بامتلاك الوحدات السكنية التي يعيشون فيها. ويشكل ذلك الأمر سببا آخر يفسر الشعبية الكبيرة التي حظيت بها الشقق في المجتمع الإسباني، نظرا لأنها كانت أقل تكلفة بوجه عام بالنسبة للراغبين في شراء منازلهم.

ووفقا لأرقام "يوروستات"، بلغت نسبة الإسبان الذين كانوا يمتلكون منازلهم في عام 2018 قرابة 76 في المئة، مُقارنة بـ 65 في المئة من الفرنسيين والبريطانيين، و52 في المئة من الألمان.

ولفهم هذا الوضع، يتعين علينا العودة إلى ستينيات القرن الماضي، عندما أدت الظروف التي كانت سائدة آنذاك وقوانين الإيجار الجديدة التي طُبِقَت في تلك الحقبة، إلى أن يرى غالبية الإسبان – وللمرة الأولى – أن الهدف الرئيسي لهم في الحياة، يتمثل في أن تكون لديهم ملكية عقارية خاصة، وهو أمر حظي بتشجيع فرانكو، الذي اعتبر نظامه أن المنزل هو القلب النابض للمجتمع الكاثوليكي.

وتقول رومان إن الشقق شكلت حلا مثاليا لسد هذا "الاحتياج المزدوج، لتوفير عدد كبير من الوحدات السكنية في وقت قصير وبسعر زهيد من جهة، ولتلبية رغبة الإسبان في امتلاك مساكنهم الخاصة من جهة أخرى. ففي ذلك الوقت؛ مثلّ امتلاك العقارات في إسبانيا، أحد الرموز الرئيسية للازدهار والرخاء".

وكانت الشقق المُشيّدة حديثا، تشهد فعاليات باذخة لتدشينها، تشمل مراسم لتسليمها إلى سكانها الجدد، ومباركة لها من جانب أحد القساوسة، وهي أمور روجت لها – كما تقول رومان – آلة الدعاية التابعة للنظام الديكتاتوري، الذي كانت تخضع له إسبانيا في تلك الآونة، نظرا لكونها كانت تتلاءم مع سياسات هذا النظام. ويُعزى ذلك جزئيا، إلى أن الرسائل التي دأبت الحكومة على توجيهها وقتذاك لمواطنيها، كانت تفيد بأن امتلاك وحدة سكنية "يمثل أحد المطامح الأساسية للحياة" بالنسبة للكثير من الأسر الفقيرة.