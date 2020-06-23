محافظ البحر الأحمر: أكثر من 70 فندقا جاهزين تماما لاستقبال النزلاء

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن أكثر من 70 فندقًا تنطبق عليهم اشتراطات عودة العمل، وجاهزين تمامًا لاستقبال النزلاء.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، الذي يقدمه خالد أبو بكر، مساء الاثنين، أن استقبال مرسى علم لـ11 ألف مواطن مصري عائد من الخارج للإقامة في المدينة كفترة حجر صحي أحدثت قدرًا من التشغيل للفنادق، على الرغم من اختلاف طبيعة تشغيل الحجر عن التشغيل السياحي، لافتًا إلى أن نسبة تشغيل الفنادق قبل أزمة كورونا بلغت 70%.

وأشار إلى أن الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة لإعادة تشغيل بعض الفنادق بطاقة استيعابية 25% كانت صارمة جدًا، متابعًا أن في بداية العودة التدريجية لعمل بعض الفنادق السياحية تم البدء بفتح نحو 40 فندقًا في محافظة البحر الأحمر، ألا أن نجحت التجربة ورفعت الطاقة الاستيعابية إلى 50%.

ولفت إلى عقد اجتماع عبر «فيديو كونفرانس» مع وزيري الصحة والسياحة ومحافظي جنوب سيناء ومطروح، متابعًا أنه تم تكوين لجنة من أعضاء تلك الاجتماع لمتابعة تحركات المرحلة القادمة.

وكان وزيري السياحة والآثار والطيران المدني، أعلنا، خلال الأيام الماضية عودة السياحة بدءا من شهر يوليو المقبل، في المحافظات الساحلية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد «البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء»، ضمن خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء، خلال الأيام الماضية، والتي سمحت بالعودة التدريجية لبعض المؤسسات.