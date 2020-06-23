 السودان يؤكد التوافق مع مصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة - بوابة الشروق
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السودان يؤكد التوافق مع مصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة

سد النهضة 2020
سد النهضة 2020
أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 5:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 5:07 م

أكد السودان توافقه مع مصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة بعد التنسيق التام بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن عمر قمر الدين، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، ترأس وفد السودان المشارك في الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد عن بُعد، لبحث التطورات بشأن ليبيا والجلسة الخاصة بشأن سد النهضة.
وأكد قمر الدين توافق السودان ومصر واثيوبيا على ٩٠٪ من النقاط الخلافية بشأن سدّ النهضة، لافتا إلى استعداد السودان التام لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر.
وقال إن السودان طرفٌ أصيل في مفاوضات سدّ النهضة، داعيا مصر وإثيوبيا إلى لاستمرار في عملية التفاوض البناء والابتعاد عن التصعيد.
وأكد حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية، وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنهما المائي.

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