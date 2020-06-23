ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك"، يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية في 8 مساء الخميس المقبل على قناة الصندوق على اليوتيوب https://www.youtube.com/user/CDFegypt، حفل ختام الدورة الثالثة لمسابقة "الصوت الذهبي"، دورة الفنان الراحل محسن فاروق (مؤسس المسابقة)، التي أقيمت نهاية شهر ديسمبر 2017 وشارك فيها 168 متسابقا من 15 محافظة، منها: شمال سيناء، الأقصر، قنا، المنيا، وأسيوط.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من أغنيات الزمن الجميل منها: "لاموني الناس" أداء محمود إبراهيم، "امتى الزمان" أداء محمد يحيى، "قمرا ياقمرا" أداء يوستينا عوني، "كامل الأوصاف" أداء فادي نعيم، "أمانة عليك ياليل" أداء السيد حميدو، "ليه يا قلبي" أداء ياسمين محمد، "يا عيني على الصبر" أداء أحمد حسن، "يا حلاوة الدنيا" أداء عمر فرحان، "أن بستناك" أداء أمنية أبو بكر، "حب الوطن" أداء إبراهيم عبدالمنعم، بالإضافة إلى تقديم المجموعة للعملين: "ياغصن نقا" و"مصر تتحدث عن نفسها". الحفل قيادة المايسترو د. مدحت عبدالسميع الأستاذ بمعهد الموسيقى العربية.

تعد مسابقة "الصوت الذهبي" من أهم المسابقات الفنية الغنائية التي أطلقتها وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الصندوق، أسسها صوليست الأوبرا الراحل الفنان محسن فاروق عام 2015، وقدمت أكثر من 40 صوتا ذهبيا للساحة الفنية، تبناهم فنياً صندوق التنمية من خلال تنظيم ورش فنية أكاديمية حتى سطع نجمهم بعد ذلك في عدد كبير من الحفلات والمناسبات القومية، بالإضافة إلى ملتقى الشباب الدولي، ومجموعة من الحفلات الغنائية ببيت الغناء العربي، شارك في عضوية لجنة تحكيم الدورة الثالثة الفنانين والأكاديميين، الفنان أحمد عبدالله، الموسيقار الكبير هاني شنودة، أ.د. تحية شمس الدين رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار، أ.د. علاء فتحي أستاذ التأليف الموسيقى والإذاعية إيناس جلال الدين.

جدير بالذكر أنه تم حالياً الانتهاء من تصفيات المرحلة الثانية للمتقدمين للدورة الخامسة أونلاين والبالغ عددهم 49 متسابقا من أكثر من 120 متسابقا من مختلف محافظات الجمهورية.