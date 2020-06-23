 موسكو: التقرير الأممي عن وجود عسكري روسي في ليبيا مبني على مصادر مشكوك فيها - بوابة الشروق
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موسكو: التقرير الأممي عن وجود عسكري روسي في ليبيا مبني على مصادر مشكوك فيها

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 4:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 4:01 م
أعلن مدير قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيتر إليتشيف، أن تقرير مجموعة الخبراء الأمميين حول التواجد العسكري الروسي في ليبيا مبني على مصادر مشكوك فيها.

وقال إليتشيف في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "لقد تم بناء جزء كبير من التقرير على أساس بيانات لم يتم التحقق منها أو مزورة بشكل واضح ويهدف إلى تشويه سمعة السياسات الروسية في ليبيا، حيث يستخدم الخبراء مصادر مشكوك فيها لها مصلحة مباشرة في الصراع الليبي".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "أن الشائعات حول تواجد مرتزقة روس في ليبيا مبنية على معلومات غير موثوق بها".. نافيا وجود هؤلاء المرتزقة (شركة فاجنر) على الأراضي الليبية.

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