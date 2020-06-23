 وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح الحلو يستأنفان مفاوضات السلام - بوابة الشروق
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وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح الحلو يستأنفان مفاوضات السلام

عضو المجلس السيادي السوداني - الفريق شمس الدين كباشي
عضو المجلس السيادي السوداني - الفريق شمس الدين كباشي
أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 3:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 3:58 م

استأنف وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ووفد "الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو"، برئاسة كبير مفاوضي الحركة عمار امون، مفاوضاتهما بعقد جلسة إجرائية، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة نائب رئيس آلية الوساطة من جنوب السودان الوزير نيال دينق نيال، لأول مرة بعد تعيينه نائبا لرئيس آلية الوساطة مؤخرا.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم، أن الطرفين سيواصلان مفاوضاتهما بعد غد الخميس.
وكان وفد الحكومة لمفاوضات السلام تلقى امس دعوة رسمية من وساطة دولة جنوب السودان لعقد جلسة حوارْ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
يذكر أن الطرفين كانا وقعا إعلان مبادئ وخارطة طريق تحكم عملية التفاوض، في جوبا، التى ترعى محادثات السلام السودانية، فى أكتوبر الماضي تمهيدا لمناقشة فى القضايا الجوهرية.

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