غضب واسع من شركة إيزي جيت بعد وصفها منطقة إيطالية بأرض المافيا والزلازل

واجهت شركة "إيزي جيت" للطيران منخفض التكلفة وابلا من الانتقادات في إيطاليا اليوم الثلاثاء بعد أن وصف دليلها للسفر المتاح على الإنترنت منطقة كالابريا الواقعة بجنوب إيطاليا بعبارات مهينة.

وذكرت الشركة أن كالابريا بها عدد قليل من السياح "بسبب تاريخها في نشاط المافيا والزلازل- وعدم وجود مناطق شهيرة بها على غرار روما وفينيسيا لاجتذاب جمهور انستجرام."

وأضافت :"أما إذا كنت تبحث عن القليل من مذاق دولشي فيتا، من دون الكثير من السياح، فأنت في المكان الصحيح."

تجدر الإشارة إلى أن كالابريا هي موطن لمافيا ندرانجيتا سيئة السمعة، وكان آخر زلزال قوي شهدته عام 1998 وبلغت شدته 7ر5 درجة.

وأثارت "إيزي جيت" ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح وسم #easyjet من بين الأكثر تداولا في إيطاليا اليوم الثلاثاء.

وطالب سياسيون في إيطاليا الشركة بالاعتذار عن ما بدر منها.

ولم يتسن الوصول إلى إيزي جيت للتعليق، إلا أنه يبدو أنه تم تعديل دليل السفر الخاص بها.

ويقول الدليل بعد التعديل :"على الرغم من هذه الجنة الساحلية لم يتم اكتشافها بعد من خلال السياحة الجماعية، فقد عرف الإيطاليون منذ فترة طويلة سحرها البكر. دعونا نقول فقط إذا كنت تريد تذوق إيطاليا كما كانت دائما، فلن يكون هناك أفضل من كالابريا".