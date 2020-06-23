متحدث الوزارة: نستهدف التنمية المحلية البشرية في المقام الأول

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تستهدف التنمية المحلية البشرية في المقام الأول كما تستهدف التنمية المحلية والاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تستهدف بناء الإنسان على مستوى ديوان عام الوزارة أو دواوين الأحياء والمراكز والقرى.

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الاثنين، أن الحركة الأخيرة لقيادات الإدارة المحلية تضمنت 161 قيادة، لافتًا إلى ضخ 60 قيادة جديدة في أماكن مختلفة.

ولفت إلى أن الوزارة تلقت بعض التظلمات خلال الفترة الأخيرة للحركة، قائلًا إن الوزارة درست من خلال فرق العمل الموجودة مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حيثيات أوجه التظلم وأسبابها.

وتابع متحدث الوزارة: «نتعامل مع قيادة الإدارة المحلية باعتبار أنه عميل داخلي، وإنسان له الحق في قول طلبه لنا»، مشيرًا إلى أن الوزارة درست 15 طلبًا على مستوى الإدارة المحلية التي طلبت النقل لظروف خاصة.

وأشار إلى حرص الوزارة على المتابعة والتصحيح لضبط الفجوات التنموية في المحافظات، قائلًا إن الوزارة أصدرت إعلانًا حديثًا لاختيار 54 قيادة جديدة من 719 طلبًا قُدم إليها.

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أمس الاثنين، قيام الوزارة ولأول مرة بعمل دراسة مؤسسية لقياس كل الآثار الخاصة بحركة القيادات الأخيرة، وذلك في إطار حرصها على تطوير منظومة العمل المحلي بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى أداء قيادات الإدارة المحلية.