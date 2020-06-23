تسليم 11 فندقًا بجنوب سيناء شهادة السلامة الصحية

سلمت وزارتي الصحة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة منهما وغرفة المنشآت الفندقية، لعدد 11 فندقًا بمحافظة جنوب سيناء.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن 11 فندقًا تسلموا اليوم شهادة السلامة الصحية لمزاولة النشاط السياحي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم لانتشار جائحة كورونا، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن الفنادق هي: امفوارس، وموفنبيك شرم الشيخ ريزورت، وجراند اويزيس، وشتيجنبرجر الكزار، واكسبرينس سي بريز، ومونت كارلو (الريتز كارلتون سابقا)، وجاز فنارة ريزورت (ابروتيل كلوب فنارة سابقا)، وابروتيل فنارة ريذدانس، ونعمة هيلز، وأوناس، ودايف ان ريزورت.

وأضاف أن إجمالي عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية بجنوب سيناء، بلغ 77 فندقًا، ومن المقرر أن يجري استقبال السياحة الداخلية والخارجة اعتبارًا من بداية يوليو المقبل.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه جرى استقبال 35 من المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية للاطلاع على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا داخل مطار شرم الشيخ الدولي، وعدد من الفنادق والعيادات التابعة لها، ومراكز الغوص وتجهيزات مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأشادوا بالإجراءات المتبعة.