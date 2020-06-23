انطلاق أكبر مهرجانات المركبات في الهند اليوم بدون الحشود المعتادة بسبب كورونا

انطلق اليوم الثلاثاء، أكبر مهرجان سنوي خاص بالمركبات في الهند، بمدينة بوري الساحلية، بدون الاحتشاد المعتاد لعشرات الآلاف من الاشخاص، في ظل المخاوف المتعلقة بالإصابة بفيروس كورونا.

ويشهد مهرجان "راث ياترا" (رحلة المركبات) حمل نموذج المعبود الهندوسي المحلي، اللورد باجاناث، على مركبات ضخمة وملونة، مع شقيقه وشقيقته إلى معبد مخصص لعمتهم، يقع على بعد نحو 5ر2 كيلومتر.

وكانت المحكمة العليا في الهند أعلنت في الاسبوع الماضي، ولأول مرة، حظر إقامة المهرجان، بسبب مخاوف متعلقة بفيروس كورونا، إلا أنها قامت في وقت لاحق بتعديل قرارها، حيث قالت إنه من الممكن إقامة المهرجان مع فرض بعض القيود التي تتضمن حظر التجوال في بوري خلال فترة المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوعين.

وقال بالوانت سينج، حاكم منطقة بوري: "تم تقييد الحركة في المدينة من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء. كما تم تطهير كامل المنطقة حول المعبد والطريق".

وتشهد الهند ارتفاعا مستمرا في عدد حالات الإصابة بـمرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل أكثر من 440 ألف حالة إصابة حتى الآن، بالاضافة إلى 14 ألف و11 حالة وفاة.