جمعية الآثار بالإسكندرية: افتتاح المتحف اليوناني الروماني نهاية 2020

قالت الدكتورة منى حجاج، أستاذ الآثار اليونانية الرومانية ورئيس جمعية الآثار بالإسكندرية، إنه من المتوقع افتتاح المتحف اليوناني الروماني على نهاية عام 2020، الذي انتهى من الناحية البنائية بنسبة 100%، وسيضاف له قطع أثرية جديدة موضوعة بطريقة عرض غير مسبوقة بإجمالي 50 ألف قطعة.

وأضافت رئيس جمعية الآثار، في تصريحات صحفية لـ"الشروق" اليوم الثلاثاء، أنها ستشارك حضور اللجنة العليا للمتاحف يوم الجمعة المقبل لأخذ استشارتها الأثرية في أمور خاصة بالمتحف، متابعة أن اللجنة ستزور موقع المتحف للوقوف على أهم المستجدات، مشيرة إلى أن الشركة التي تتولى العملية الإنشائية تحرص على استشارة الأثريين في زاوية وضع القطع والتماثيل والإضاءة.

وأشارت إلى أن عرض القطع الأثرية القديمة والجديدة يتم وضعها من خلال سيناريو عرض غير مسبوق يطلق عليه "عرض موضوعي"، موضحة أن طريقة العرض القديمة كانت في شكل مجموعات وفق التسلسل الزمني التاريخي أو نوعية الآثر ذاته، حجري أو فخار كلا طبقا لنوعه.

وعن طريقة العرض الموضوعية، كشفت أن العرض سيعكس أوجه الحياة القديمة من خلال مداخل مختلفة، بحيث يتم تجميع القطع التي تعكس الأوضاع السياسية لوحدها، وأخرى تعكس الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

ولفتت إلى أن تلك الطريقة مؤثرة وشيقة لأنها تمكن الزائر -وليس شرطا أن يكون أثريا- أن يتخيل بتلك الطريقة صورة المجتمع المصري القديم بشكل بسيط، وكيف كانت الأوضاع في الزمن القديم، وكيف كان شكل الملبس والمأكل والمشرب؛ ما يجعل عنصر التشويق حاضر في كل الأوقات.

ونوهت بأن القطع الأثرية القديمة سيضاف لها قطع جديدة بإجمالي 50 ألفا، بالإضافة إلى العملات التي توجد بكميات هائلة وتحتاج إلى معرض مستقل بها، مضيفة أنه اكتمل من الناحية الإنشائية والفيزيائية بنسبة 100%، ولم يتبق سوى التشطيبات والتجهيزات الداخلية.

وأوضحت أنه جار العمل الآن للتوفيق بين مساحة العرض والعوامل المتداخلة معه والوسائط والوسائل الإرشادية، مشيرة إلى أن الافتتاح لا تنتظره الإسكندرية فقط، بل هو محط أنظار العالم في حوض البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن المتحف أُنشيء فى القرن التاسع عشر عام 1892، حيث تزامنت نشأته مع حركة عمرانية حديثة كشفت عن قطع أثرية كان يأخذها الأجانب، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء المتحف لحفظ القطع الأثرية المكتشفة في الإسكندرية والدلتا ككل، متابعة أنه في عضون وقت قصير امتلأ بالآثار وأصبح أهم المتاحف.

وقالت حجاج إن رواد المتحف كانوا من علماء حوض البحر المتوسط وليس أهالي الإسكندرية فقط، مؤكدة أهمية ومكانة المتحف العلمية والثقافية والتاريخية التي صاحبت إنشاء المتحف الذي احتوى على قطع أثرية عكست الحقبة التاريخية.

وأضافت أن المتحف شهد عملية ترميم عام 1984، ووضعت معظم القطع في المخازن لتخفيف كثافة العرض، متابعة أنه في بداية الألفينيات، أصاب المبنى تصدعات وتشققات واضحة، وأصدر الدكتور زاهي حواس قرارا بغلق المتحف وتأسيس مشروع لتطويره، مضيفة: "لكن للأسف لم تتوفر الآليات لتنفيذه؛ ما تسبب في الكثير من القلق والاستياء، ليس للمجتمع السكندري فقط، بل لدى الباحثين والأثريين في العالم".