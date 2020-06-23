الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا على حكومة عبد العزيز جراد

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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، تعديلا وزاريا في حكومة عبد العزيز جراد.
وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي مساء اليوم أن الرئيس تبون وقع اليوم مرسوما رئاسيا بتعديل وزاري، سيتم الإعلان عن تفاصيله في وقت لاحق.