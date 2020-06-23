 الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا على حكومة عبد العزيز جراد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا على حكومة عبد العزيز جراد

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 10:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 10:07 م

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، تعديلا وزاريا في حكومة عبد العزيز جراد.

وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي مساء اليوم أن الرئيس تبون وقع اليوم مرسوما رئاسيا بتعديل وزاري، سيتم الإعلان عن تفاصيله في وقت لاحق.

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