التحقيق مع شركة سيمنز في إيطاليا بشأن عقود فاسدة لمترو ميلانو

بدأت السلطات الإيطالية تحقيقات مع شركة تابعة لشركة الأعمال الهندسية والإلكترونية الألمانية العملاقة سيمنز وعدة شركات أخرى في إيطاليا اليوم الثلاثاء كجزء من تحقيق بشأن الفساد.

وقال فرانشيسكو جريكو، المدعي العام في مدينة ميلانو، إن شركة "سيمنز موبيليتي" كانت واحدة من عدة شركات دفعت رشاوى للحصول على مناقصات عامة للقيام بأعمال الصيانة والتحديث لشبكة المترو في ميلانو.

وذكر بيانه شركة "سيمنز موبيليتي" "الستوم فيروفياريا" وهو فرع إيطالي للمجموعة الفرنسية وشركات إيطالية أخرى.

وقال جريكو في بيان إن أحد موظفي شركة النقل بالمدينة "ايه تي ام" قام بتنسيق عملية التزوير، وحصل على أو تلقى وعدا بالحصول على أكثر من 125 ألف يورو (141 ألف دولار) خلال أكتوبر 2018 وحتى يوليو 2019.

وقال المدعي العام إن مسؤول شركة النقل (ايه تي ام) كان واحدا من بين 13 شخصا تم اعتقالهم- ومن بينهم موظفون بشركة "ايه تي ام" و"مديرون ومديرون تنفيذيون" للشركات المتورطة في الرشوة المزعومة.

وقالت متحدثة باسم شركة سيمنز في رسالة بالبريد الإلكتروني "نؤكد أن السلطات القضائية الإيطالية فتشت مكاتب شركة سيمنز موبيليتي في ميلانو. نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات".

وأضافت أن "سيمنز لا تتسامح مطلقا مع الفساد أو انتهاكات مبادئ المنافسة العادلة أو غيرها من انتهاكات القانون"، لكنها لم تدل بمزيد من التعليق.